Xiaomi Redmi Buds 3 Lite: di nuovo al MINIMO STORICO su Amazon

A volte ritornano. Gli auricolari wireless Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sono di nuovo al minimo storico su Amazon. Un’occasione da prendere al volo per tutti quelli che fino ad oggi non sono riusciti a trovarle a questo prezzo: 19,37€ invece di 25,99€. Sì, 6 euro in meno possono sembrare pochi, ma è pur sempre uno sconto del 25% su un prodotto nuovo che fa del rapporto qualità-prezzo uno dei suoi punti di forza principali. L’offerta sta per terminare, in questo momento sono infatti rimasti disponibili soltanto tre pezzi, quindi corri a mettere in carrello ora le cuffie in-ear Xiaomi Redmi Buds 3 Lite a meno di 20€.

Gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

I nuovi auricolari Redmi Buds 3 Lite adottano la tecnologia Bluetooth 5.2, per un’esperienza di chiamata nettamente migliore rispetto alla precedente versione. Grandi passi in avanti anche sul fronte della connessione, più stabile e veloce, e per l’ascolto della musica. Le puoi sfruttare al meglio mentre fai attività fisica o giochi, grazie alla riduzione del rumore basata su un algoritmo che Xiaomi ha scelto di integrare nella nuova versione dei suoi auricolari.

Un altro punto di forza delle cuffie in-ear Redmi Buds 3 Lite è l’autonomia: la batteria dura fino a 18 ore, mentre una sola ricarica basta per circa 5 ore. Puoi inoltre usarle dove e quando vuoi, grazie alla loro resistenza all’acqua e alla polvere. E a meno di 20€ ti porti a casa un paio di auricolari abilitati al controllo touch: per rispondere a una chiama in entrata, ad esempio, ti basta toccare due volte uno dei due auricolari, se invece vuoi chiudere la chiamata o rifiutarla sono sufficienti tre tocchi.

Approfitta ora dell’offerta sulle cuffie Redmi Buds 3 Lite di Xiaomi, in sconto del 25% su Amazon (ultimi pezzi rimasti).

