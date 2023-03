Xiaomi Redmi Buds 3 in SUPER OFFERTA su Amazon: bastano 30€

Se siete alla ricerca di auricolari true wireless economici ma di ottima qualità, tra le tante opzioni disponibili in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dalle Redmi Buds 3 di Xiaomi, protagoniste di una nuova offerta Amazon.

Le Redmi Buds 3 presentano un design simile a quello delle tradizionali AirPods di Apple, da cui riprendere anche la colorazione bianca. Il comparto tecnico, per la fascia di prezzo, è ottimo con supporto al Bluetooth 5.2 e la presenza di un driver dinamico da 12 mm. A gestire il funzionamento del collegamento wireless ci pensa il chipset Qualcomm QCC3040.

Da segnalare anche un’ottima autonomia: le Redmi Buds 3 possono garantire 5 ore di autonomia con una sola ricarica. L’autonomia sale fino a 20 ore considerando anche la carica aggiuntiva garantita dalla custodia. C’è anche il supporto alla ricarica rapida. Le cuffie sono certificate IP54 e possono contare sui comandi a sfioramento, per una gestione completa delle varie funzionalità.

