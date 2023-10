Xiaomi Redmi A2 SOTTO gli 80€: su eBay è CAOS di vendite

Iniziamo subito col dire che lo Xiaomi Redmi A2 è sì uno smartphone economico di fascia bassa, ma allo stesso tempo offre una qualità interessante. Questo grazie alla dotazione offerta tra cui il potente processore MediaTek Helio G36, speciale per offrire prestazioni equilibrate durante l’utilizzo standard di questo telefono. Non dimentichiamoci della potente batteria da 5000 mAh che offre tanta autonomia grazie anche alla gestione intelligente dei consumi. Acquista ora la versione da 64GB a soli 78,90 euro, invece di 119,90 euro.

Xiaomi Redmi A2 64GB: l’introvabile a soli 78,90€

Disponibile solo su eBay, lo Xiaomi Redmi A2 64GB è pressoché introvabile. Infatti, sullo store ufficiale del brand è disponibile solo la versione da 32GB che, anche per un uso standard, potrebbe essere pochina se si hanno diverse foto da archiviare. Un altro punto forte di questo modello, sempre comparato al prezzo sbriciolato dell’offerta, è il display da 6,52 pollici a schermo interno che regala una visione più ampia di film e giochi.

Acquistalo immediatamente a meno di 80 euro su eBay. Approfitta anche della possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale selezionando PayPal come metodo di pagamento. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.