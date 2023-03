Xiaomi Redmi A1: lo smartphone economico in offerta a soli 82 euro

Uno smartphone da battaglia o un perfetto secondo telefono per il lavoro o altre esigenze. È l’identikit perfetto per Xiaomi Redmi A1, smartphone Android che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 82 euro con spedizione Prime.

Scoprirai un dispositivo che si caratterizza per una batteria che dura clamorosamente a lungo, anche per un paio di giorni, e che si rivela dunque perfetto per l’uso quotidiano, specie per il lavoro.

Xiaomi Redmi A1: lo smartphone economico adesso super economico

Xiaomi Redmi A1 è dotato di un display Dot Drop da 6.52 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di campionamento del tocco di 120Hz. La già accennata batteria ha una capacità di 5000mAh ed è ricaricabile con un apposito caricabatteria da 10W che trovi nella confezione.

Con processore MediaTek Helio A22 per prestazioni rapide e un’ottima efficienza energetica, ha 32GB di memoria interna espandibile, una fotocamera da 8 megapixel e un design originale con finitura in pelle che conferisce ergonomicità ed eleganza.

Il prezzo in offerta è, come detto, di 82 euro. Praticamente nulla per un perfetto secondo telefono o uno smartphone da battaglia da usare per specifiche esigenze. A te l’affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.