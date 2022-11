Xiaomi Redmi A1 2022 a 85€: ampio display, doppia fotocamera e 5000 mAh

Xiaomi Redmi A1 2022 è uno smartphone entry level pronto a stupirti. Dotato di ampio display, doppia fotocamera e super batteria da 5000 mAh, il suo segreto è un altro. Infatti, è dotato del sistema operativo Android GO 12: si tratta della più leggera versione dell’OS del robottino verde. Grazie a lui, potrai godere di un’esperienza d’uso fluida e reattiva, nonostante la scheda tecnica base di gamma.

Complice uno sconto eBay super limitato, puoi portare a casa questo device a mini prezzo. Infatti, hai la possibilità di accaparrartelo a 85€ appena: mettilo nel carrello prima che finisca e applica il codice “REGALI22” prima di finalizzare il pagamento.

Xiaomi Redmi A1 2022: ottimo smartphone entry level a mini prezzo

Un dispositivo sul quale investire senza remore se cerchi un device che costi poco, ma sia pronto a offrire un’esperienza d’uso super soddisfacente. Infatti, complice la presenza del sistema operativo Android 12 in edizione GO, non ci saranno problemi d’utilizzo, rallentamenti o blocchi.

Oltre a questo, potrai godere di ampio display da 6,52″, doppia fotocamera posteriore principale e super batteria da 5000 mAh. Utilizzalo per ben più di un giorno senza dover ricorrere in continuazione alla ricarica.

Belli ed elegante esteticamente, questo eccellente smartphone entry level, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Non perdere l’occasione di accaparrarti Xiaomi Redmi A1 2022 a mini prezzo da eBay: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine e- applica il codice “REGALI22”. Lo prendi a 85€ appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Sii rapido: è già quasi finito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.