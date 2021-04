Sei in cerca di uno smartphone dal costo contenuto? Xiaomi Redmi 9C è in offerta su Amazon a soli 99,90€. Il ribasso del 23% corrisponde a uno sconto effettivo di 30,00€ che rende l’acquisto un affare.

Xiaomi Redmi 9C: le specifiche di questo smartphone

Il design semplice e colorato dona a Xiaomi Redmi 9C un aspetto fresco e molto accattivante. Grazie alla sua colorazione Midnight Grey, poi, acquista un tocco in più.

Il display montato è a goccia con un’ampiezza di 6,53 pollici e una risoluzione HD+. Ciò rende la visione dei contenuti ampia e immersiva nonostante i bordi non siano dei più sottili.

Dal lato hardware sappiamo che il processore montato è un Octa Core MTK Helio G35 che in questa configurazione viene abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria per un utilizzo basico ma funzionale. La memoria è espandibile mediante MicroSD.

Il comparto fotografico si fa notare grazie a una tripla fotocamera posteriore con lente principale da 13 megapixel. Le altre due lenti hanno una risoluzione di 2 megapixel e consentono di scattare in modalità macro e di profondità. La fotocamera frontale, infine, ha una lente da 5 megapixel arricchita da AI beautify 5.0.

La batteria integrata è da 5000mAh ossia un valore ottimale e che concede un utilizzo più che quotidiano. La ricarica, invece, avviene mediante carica a 10 W.

Questo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 4G.

Tra le altre features non sono da sottovalutare l’Unlock AI Face e il sensore d’impronte digitali situato sul retro.

