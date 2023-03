Xiaomi Redmi 9AT: SCONTO POTENTE, solo 79€ su eBay

Solo 79 euro per questo Xiaomi Redmi 9AT su eBay. In pratica stai risparmiando 40 euro dal suo listino. Perché acquistarlo? Sicuramente per il prezzo, perché ti permette di avere sempre con te un muletto nel caso il tuo telefono principale faccia le bizze o debba essere mandato in assistenza. Poi perché a meno di 80 euro porti comunque a casa un dispositivo funzionale e di tutto rispetto.

Inoltre, grazie a eBay, selezionando PayPal puoi anche decidere di pagarlo un po’ alla volta. Sì, hai capito bene. Lo acquisti subito, ma lo paghi in 3 comode rate a tasso zero da soli 26 euro l’una. Niente male vero? Tra l’altro, alto motivo per acquistare questo smartphone, la consegna è gratuita con spedizioni in 3 giorni e hai tutta la qualità e garanzia che solo eBay ti sa dare.

Xiaomi Redmi 9AT: l’essenziale indispensabile

Tutti dovremmo avere uno smartphone di riserva per qualsiasi emergenza. E lo Xiaomi Redmi 9AT è quello giusto. Essenziale, in molte circostanze diventa indispensabile. Pensa alle tue vacanze sulla neve. In pista sei davvero convinto di voler portare il tuo dispositivo che supera i 500 euro? Con questo, grazie ai suoi 5000mAh di batteria e alla sua resistenza, ci passi la giornata senza ricarica.

Pesa solo 194 grammi, quindi da portare con te è estremamente leggero. I suoi 6,53 pollici rendono il display comodo da vedere e perfetto da utilizzare. Inoltre, il processore MediaTek Helio G25 rende tutto estremamente fluido. Acquistalo ora a soli 79 euro, invece di 119 euro. Puoi anche pagarlo in 3 comode rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

