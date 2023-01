Xiaomi Redmi 9AT a soli 89€? Non è un sogno è Monclick

Lo Xiaomi Redmi 9AT è un buon smartphone di fascia bassa utile per due funzioni. La prima, come muletto nel caso il tuo dispositivo abbia un problema e debba essere mandato in riparazione. La seconda, per chi ha bisogno solo delle funzionalità base tra cui telefonare, inviare chat e messaggi, navigare online e consultare i social network. In questo momento lo acquisti su Monclick a soli 89 euro.

Possiamo dire un ottimo prezzo che potrebbe terminare in un attimo visto che sta andando a ruba. Tra l’altro questa promozione fa parte della serie Sconti in Fuga di Monclick, quindi ha un tempo limitato di pochissime ore. Perciò sbrigati e acquistalo ora che è ancora disponibile. La sua dotazione è di buon livello con 32GB di memoria interna e un processore Octa-core che fa il suo dovere egregiamente.

Xiaomi Redmi 9AT: l’occasione la trovi su Monclick

Se stai cercando un muletto o uno smartphone semplice e intuitivo da utilizzare per chiamate, chat e messaggi, Monclick ha il dispositivo che fa al caso tuo. Acquistando lo Xiaomi Redmi 9AT non solo risparmi parecchi soldini, ma ottieni anche un prodotto di tutto rispetto che, per queste funzioni, è perfetto. Certo, non potrai pretendere il mondo, ma sappi che può anche intrattenerti con giochi e streaming.

Grazie al sensore di prossimità potrai utilizzarlo al meglio in chiamata. Inoltre, i microfoni di cui è dotato hanno una tecnologia speciale per la riduzione del rumore. Potrai proteggere i tuoi contenuti attivando lo sblocco con impronta digitale.

L’ampio display da 6,53 pollici ha una risoluzione di 1080 x 2340 pixel con tecnologia IPS LCD e 16 milioni di colori. La protezione Gorilla Glass lo rende resistentissimo. Aggiungiamoci una batteria infinita e il processore Helio G80 MediaTek per completare l’opera. Acquistalo subito a soli 89 euro su Monclick.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.