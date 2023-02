Xiaomi Redmi 9A torna in offerta a meno di 90 euro (SOLO PER OGGI)

Qualcuno ha detto muletto? Lo Xiaomi Redmi 9A è di nuovo in offerta a meno di 90 euro, stavolta sul sito online di MediaWorld. La promo, grazie alla quale puoi acquistare il telefono a soli 89,99 euro, scadrà alla mezzanotte di oggi. Oltre allo sconto del 25% sul prezzo consigliato di 119,99 euro, puoi beneficiare anche della spedizione gratuita, con la consegna prevista a partire da domani (mercoledì 15 febbraio).

Il modello in offerta è quello in formato da 32GB e in colorazione Grey. Volendo, puoi anche scegliere il ritiro gratuito in negozio, selezionando in fase di check-out il punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

25% di sconto sullo Xiaomi Redmi 9A (offerta valida solo per oggi)

Si fa presto a chiamarlo muletto. Xiaomi Redmi 9A ha un ampio display HD+ da 6,53 pollici, una batteria da 5.000 mAh e il processore MediaTek Helio G25, in grado di velocizzare tutte le operazioni. Alla fine, la sensazione è di avere tra le mani uno smartphone appartenente alla fascia tra i 150 e 200 euro, non un telefono da meno di 90 euro.

Se la memoria interna ti sembra risicata, puoi sempre espanderla tramite microSD fino a 512GB. Esame superato anche nel comparto multimediale, con una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una anteriore da 5 megapixel (sì, c’è anche il riconoscimento facciale).

Aggiungi al carrello ora il Redmi 9A prima che scada l’offerta, così da risparmiare 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.