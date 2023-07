Xiaomi Redmi 12C sotto i 110€ su eBay è un SOGNO

Acquista lo Xiaomi Redmi 12C a soli 109,90 euro, invece di 199,90 euro. Questo super prezzo lo trovi solo su eBay che ti regala anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero. Seleziona PayPal e scegli l’opzione “Paga in 3 Rate” per dividere l’importo in piccole rate da soli 36,63 euro l’una. Prima rata al momento dell’ordine e le successive lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

La versione in promozione è quella da 4GB di RAM e 128GB di ROM. Ideale per chi cerca uno smartphone economico, ma dalle buone prestazioni, questo Redmi 12C si propone con un processore all’avanguardia. Scopri tutta la potenza del chipset MediaTek Helio G85, nato appositamente per soddisfare le esigenze dei gamer in mobilità. A supporto c’è anche una mega batteria da 5000 mAh che assicura lunga durata durante tutto il giorno e oltre.

Xiaomi Redmi 12C: uno spettacolo tutto da godere

Goditi uno spettacolo magnifico scegliendo lo Xiaomi Redmi 12C 128GB! Oggi è in offerta su eBay a un prezzo speciale. Grazie al suo ampio display da 6,71 pollici con tecnologia HD+ sei spettatore di immagini e video sempre perfetti e coloratissimi per un’esperienza visiva coinvolgente. Con la modalità lettura ottieni un’illuminazione dello schermo più confortevole per i tuoi occhi. Scatta foto pazzesche grazie alla fotocamera principale da 50MP.

