Xiaomi Redmi 12C: SOLO 108€ alla Festa delle Offerte Prime

Prova l’ebrezza del risparmio con la Festa delle Offerte Prime. Oggi fai l’affare del giorno se acquisti lo Xiaomi Redmi 12C a soli 108,79 euro, invece di 199,90 euro. La versione in promozione è quella da 4GB di RAM e 128GB di ROM. Insomma, un’occasione unica da prendere subito al volo prima che le scorte finiscano in un attimo. Puoi anche pagare a Tasso Zero con Cofidis.

Prima di tutto devi sapere che questo smartphone Android è spinto dal processore MediaTek Helio G85. Grazie a questo chipset tutto è molto più veloce e prestante. Non devi attendere l’apertura delle tue app preferite. Chat, navigazione, telefonate e social network sono perfetti con questo telefono economico, ma di qualità.

Xiaomi Redmi 12C: display immersivo e batteria infinita

Con uno Xiaomi Redmi 12C risparmi senza rinunciare al meglio. Infatti, grazie all’ampio display HD+ da 6,71 pollici vivi un’esperienza coinvolgente guardando qualsiasi contenuto. Inoltre, grazie alla potente batteria da 5000 mAh resta attivo per una giornata intera e oltre. Infatti, secondo i test effettuati, hai fino a 20 ore di riproduzione video.

Cosa stai aspettando? Acquistalo immediatamente a soli 108,79 euro, invece di 199,90 euro. Approfitta subito della Festa delle Offerte Prime attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.