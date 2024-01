Xiaomi Redmi 12C in offerta: a questo prezzo è un must-buy

Se stai cercando uno smartphone potente, affidabile e ricco di funzionalità senza spendere una fortuna, il Xiaomi Redmi 12C potrebbe essere la scelta ideale per te. Con un’offerta del 44% di sconto sul prezzo consigliato, questo dispositivo offre un incredibile rapporto qualità-prezzo, rendendolo un affare da non perdere. Oggi lo paghi solo 109,54€ invece di 197€.

Il Redmi 12C vanta un design elegante con una parte posteriore testurizzata che offre una migliore presa antiscivolo. L’involucro unibody con parte posteriore ricurva lo rende comodo da tenere in mano, mentre il sensore di impronte digitali, nascosto nell’area della fotocamera, garantisce una protezione sicura e conveniente.

Goditi un’esperienza visiva coinvolgente grazie al display HD+ da 6,71 pollici. Con una combinazione rara nella sua categoria, questo ampio schermo ti offre una visuale più ampia e un’esperienza visiva straordinaria per guardare video, giocare o navigare sul web.

Cattura e condividi le tue avventure con la fotocamera principale da 50 MP, basata sull’intelligenza artificiale. Grazie alla tecnologia di binning dei pixel 4 in 1 e all’apertura ampia f/1.8, puoi scattare foto chiare e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità notte ti consente di sfruttare la visione notturna per scatti chiari e luminosi anche di notte.

Il Redmi 12C è alimentato dal processore MediaTek Helio G85 octa-core, che offre prestazioni bilanciate e un’esperienza di intrattenimento fluida. Con una capacità di memorizzazione fino a 128 GB, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD, avrai abbastanza spazio per salvare tutti i tuoi video, foto, musica e giochi preferiti.

Dotato di una batteria da 5000mAh, il Redmi 12C offre un’autonomia di lunga durata, consentendoti di utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, il caricabatterie da 10 W incluso nella confezione ti permette di ricaricare il dispositivo in modo rapido e conveniente.

Il Xiaomi Redmi 12C è uno smartphone versatile e affidabile che offre prestazioni elevate, una fotocamera potente, un design elegante e una batteria a lunga durata, il tutto ad un prezzo incredibilmente conveniente grazie all’offerta attuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.