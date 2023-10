Xiaomi Redmi 12C: CROLLA il PREZZO su eBay

Crolla di nuovo il prezzo dell’eccellente Xiaomi Redmi 12C. Un ottimo smartphone essenziale che, per prezzo e qualità, non ha nulla da invidiare agli altri modelli della sua categoria. Con 4GB di RAM e 128GB di ROM, questo telefonino è davvero efficiente. Scegli il risparmio senza rinunciare alle performance. Acquistalo subito a soli 109 euro, invece di 199,90 euro. Uno sconto pazzesco che non puoi lasciarti scappare.

Xiaomi Redmi 12C: l’essenziale in un telefono

Scegli lo Xiaomi Redmi 12C e non te ne pentirai. Come muletto o smartphone essenziale, è perfetto per qualsiasi utilizzo. Il processore MediaTek Helio G85 rende ogni processo estremamente fluido e pratico. L’ampio display da 6,71 pollici regala un’esperienza coinvolgente e immersiva. L’ampia varietà dei colori rende le immagini estremamente vivaci e piacevoli da vedere.

Acquistalo adesso a soli 109 euro, invece di 199,90 euro. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 36,33 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.