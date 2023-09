Xiaomi Redmi 12 in super offerta a 159,90 euro sul Mi Store

Lo Xiaomi Redmi 12 è il nuovo base di gamma di riferimento nella fascia di prezzo tra i 150 e 200 euro. Uscito nella primavera di quest’anno, da subito si è distinto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo: è uno smartphone ideale per chi desidera un device con una buona qualità costruttiva, uno dei migliori display di questo segmento, una solida batteria e scatti piacevoli durante il giorno.

Ti diciamo tutto questo perché fino alla mezzanotte di oggi lo puoi acquistare in offerta sullo store ufficiale di Xiaomi a soli 159,90 euro, anziché il prezzo di vendita consigliato pari a 199,90 euro. Su Amazon lo stesso telefono è in offerta a 169 euro, quindi 10 euro in più rispetto al prezzo del Mi Store.

Xiaomi Redmi 12 scontatissimo sul Mi Store

Il modello in offerta è il Redmi 12 nella configurazione da 128GB di memoria interna e 4GB di RAM. Le colorazioni disponibili sono Midnight Black (Nero), Polar Silver (Bianco-Rosa) e Sky Blue (Azzurro), tutte allo stesso prezzo.

Lo smartphone Redmi 12 è dotato di un generoso display da 6,79 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz. Oltre al display, un altro suo punto di forza è il design: merito dei soli 8,17 mm di spessore e della back cover in vetro.

Un’altra soluzione che contribuisce a rendere il telefono esteticamente superiore alla media, se si guarda alla fascia di prezzo tra i 150 e 200 euro, è la finitura continua della fotocamera, ora perfettamente integrata nella scocca in vetro.

Ottima infine l’autonomia: tutto merito di una batteria da 5.000 mAh, che ti consente di usare il telefono tutto il giorno (e oltre) senza mai dover cercare una presa di corrente.

Cogli al volo l’offerta del Mi Store sul Redmi 12, così da regalarti uno dei migliori base di gamma disponibili oggi sul mercato.

