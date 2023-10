Xiaomi Redmi 12 8/256GB a 159€, che FAVOLA: 50MP, 5000 mAh e display 90Hz

Xiaomi Redmi 12 è un smartphone straordinario, dotato di scheda tecnica completa e con una marea di memoria. Un terminale pronto a soddisfare ogni tua esigenza, grazie agli 8GB di RAM e ai 256GB di storage interno.

Un dispositivo di qualità, che adesso prendi a prezzo stracciato da eBay, se non è già finito: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 159,90€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitatissima.

Lo smartphone potente, che proprio non ti aspetti di poter impugnare, investendo una cifra così contenuta. L’ampio display gode del supporto del refresh rate adattivo, fino a 90Hz. Sul posteriore, l’ottimo comparto fotografico è dominato da un super sensore da 50MP.

Eccezionale l’autonomia energetica, grazie alla super batteria da 5000 mAh. Non manca ovviamente il supporto alla ricarica rapida: non resterai mai a secco di autonomia energetica!

Sensazionale la quantità di RAM e storage interno: un quantitativo normalmente riservato a prodotti con un prezzo più elevato. Completa al volo il tuo ordine per accaparrarti lo straordinario Xiaomi Redmi 12 – in edizione 8/256GB – a 159,90€ da eBay. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, ma dovrai essere veloce: la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.