Xiaomi Redmi 12 da 256GB in SCONTO di 76€ solo su Amazon

Non perdere tempo perché l’offerta che ti sto segnalando scadrà sicuramente a breve. Se vuoi uno smartphone di qualità senza spendere troppo fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi 12 a soli 153,90 euro, invece che 229,90 euro.

Con lo sconto del 33% adesso risparmi ben 76 euro che non è per niente male. Avrai un ottimo smartphone capace di offrire prestazioni eccellenti con tecnologie di ultima generazione. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Xiaomi Redmi 12: rapporto qualità prezzo top

Senza ombra di dubbio possiamo dire che questo smartphone è uno dei migliori per rapporto qualità prezzo. Oltre a essere esteticamente molto bello presenta anche uno scomparto hardware eccezionale. Monta il potente processore MediaTek Helio G88 con a supporto 8 GB di RAM. Ha una fotocamera tripla con sensore principale da 50 MP, Ultra-grandangolare da 8 MP e Macro da 2 MP.

Si presenta con un DotDisplay FHD+ da 6,79 pollici con refresh rate a 90 HZ, tecnologia Low Blue Light e resistente all’acqua con certificazione IP53. Ha una memoria interna da 256 GB che puoi espandere fino a 1 TB e una batteria da 5.000 mAh che si ricarica rapidamente. E il tutto pesa appena 198,5 grammi per uno spessore di poco più di 8 mm.

Un vero portento che puoi avere a una cifra ridicola. Quindi non aspettare che il prezzo torni alla normalità. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi 12 a soli 153,90 euro, invece che 229,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

