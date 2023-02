Xiaomi Redmi 10C ora in sconto di 80 euro (anche a rate)

Redmi 10C è uno smartphone economico di Redmi, sotto-brand di Xiaomi, che fa dell’equilibrio la sua cifra stilistica. E in ambito mobile la parola equilibrio è quasi sempre sinonimo di qualità. Esatto, come in questo caso.

Ma partiamo dal prezzo: in questi minuti Xiaomi Redmi 10C è in offerta su Monclick al prezzo di 149,90 euro, in sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato di 229,90 euro. La promo sarà valida ancora per poco, o meglio fino a esaurimento scorte, come segnalato dal sito ufficiale.

Sconto di 80 euro immediato per l’ottimo Xiaomi Redmi 10C

Il modello in offerta presenta un taglio di memoria da 128GB, a cui aggiunge 4GB di RAM e il processore Snapdragon 680 octa core da 2,4GHz. E proprio il processore è uno dei segreti del successo di questo telefono, visto che siamo abituati a vederlo su smartphone di ben altra fascia di prezzo.

Un altro punto di forza assoluto del Redmi 10C è la batteria da 5.000 mAh, in grado di offrire un’autonomia che copre ben oltre un’intera giornata. Bene anche il comparto multimediale, soprattutto in buone condizioni di luce, così come il software, fluido e reattivo grazie sia al processore che alla maturità raggiunta dalla MIUI 13.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di risparmiare fino a 80 euro sul prezzo di listino del nuovo Redmi 10C. Aggiungi ora al carrello il telefono e scegli se pagarlo a rate senza interessi da 49 euro per tre mesi o in un’unica soluzione.

