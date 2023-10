Xiaomi Redmi 10C crolla sotto i 100€ da Unieuro

Lo Xiaomi Redmi 10C è un base di gamma completo. Lanciato sul mercato nel 2022 a 189 euro, oggi resta una delle soluzioni migliori per chi è alla ricerca di un telefono equilibrato con un budget tra i 100 e 150 euro. Ecco perché ti segnaliamo l’ultima offerta di Unieuro in occasione degli Xiaomi Halloween Days, che fa crollare il prezzo a 99 euro invece di 123 euro. Le spese di spedizione sono gratuite e puoi scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure in 3 rate a interessi zero con Klarna o PayPayl da 33 euro al mese.

Xiaomi Redmi 10C in super offerta a 99 euro sul sito di Unieuro

Del Redmi 10C colpisce innanzitutto l’enorme display IPS da 6,7 pollici, uno dei più grandi oggi in circolazione, con risoluzione HD+ e refresh rate a 60 Hz. Ottimo anche l’hardware, grazie alla presenza del processore Snapdragon 680 octa core da 2,4 GHz: si tratta di uno dei fiori all’occhiello di questo smartphone, dato che lo stesso processore è presente su telefoni ben più costosi di questo.

La memoria interna del modello in offerta è pari a 64 GB, espandibile tramite una microSD. Inoltre è uno smartphone completo dal punto di vista della connettività, con supporto a 4G, Bluetooth 5.0, jack audio, NFC e Wi-Fi ac.

Promossa la fotocamera principale da 50 megapixel f/1.8, che permette di ottenere foto di buona qualità di giorno. Lo stesso discorso vale per l’autonomia: tutto merito della batteria da 5.000 mAh, grazie alla quale è possibile arrivare a sera senza mai dover cercare una presa di corrente.

Cogli al volo l’ultima offerta di Unieuro sullo Xiaomi Redmi 10C, così da risparmiare 24 euro sul miglior prezzo degli ultimi 30 giorni e beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.