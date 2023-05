Xiaomi Redmi 10C: a soli 109€ su eBay è un AFFARONE

Scegli eBay per i tuoi acquisti hi-tech e goditi vantaggi eccezionali. Oggi acquisti lo Xiaomi Redmi 10C a soli 109,90 euro, invece di 179,90 euro (prezzo di listino). La consegna gratuita con spedizione in 3 giorni è il primo beneficio di questo ordine. In più puoi anche pagare in 3 rate tasso zero da soli 36,63 euro al mese selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Questo smartphone economico è tutto fuorché banale e scontato. Non si tratta del classico prodotto di bassa qualità perché costa poco e ha solo l’obiettivo di farti risparmiare. Grazie a questo prodotto fai un acquisto intelligente. Infatti, basta vedere il processore integrato, il Qualcomm Snapdragon 680. Si tratta di un ottimo chipset che fornisce tutta la potenza necessaria.

Xiaomi Redmi 10C: display pazzesco e batteria no stop

Lo Xiaomi Redmi 10C a soli 109,90 euro è un regalo. Acquistalo subito su eBay e inizia a goderti il suo ampio display immersivo 6,71 pollici che supporta anche Netflix HD e Prime Video HD. Il tuo intrattenimento preferito ti segue e viene sempre con te con la migliore qualità possibile. Inoltre, lo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass che assicura maggiore resistenza a urti e graffi. La batteria da 5000 mAh dura 2 giorni.

Aggiungilo al carrello con soli 109,90 euro, anziché 179,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.