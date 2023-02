Xiaomi Redmi 10: la nuova versione 2022 a un prezzo stracciato su eBay

Lo Xiaomi Redmi 10 versione 2022 oggi costa solo 129 euro, anziché 199,90 euro. Questo prezzo stracciato lo trovi solo su eBay. La consegna è gratuita e puoi anche pagarlo in 3 rate a tasso zero con PayPal da soli 43 euro al mese. La prima la paghi subito mentre le altre due i mesi successivi. Cosa stai aspettando? Mettilo subito nel carrello.

Fai l’affare del giorno grazie a questo smartphone Android che a un prezzo da entry level ti offre una tecnologia di tutto rispetto. La quadrupla fotocamera da 50MP garantisce scatti sempre perfetti per una fotografia di livello superiore. Il display FHD+ da 90Hz offre immagini sempre colorate e ricche di dettagli oltre che scorrimento fluido.

Xiaomi Redmi 10 2022: prezzo regalo su eBay

A 129 euro lo Xiaomi Redmi 10 2022 è regalato. Già il suo prezzo di listino sarebbe particolarmente vantaggioso, ma così è proprio una promozione folle. Scopri tutta la potenza racchiusa in questo dispositivo che monta il processore Helio G88, ottimo anche per chi ama il gaming in mobilità. La batteria da 5000 mAh permette una durata incredibile anche con uso intensivo.

Acquistalo subito a soli 129 euro, anziché 199,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.