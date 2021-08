Questo smartwatch parte dell'ecosistema di Xiaomi, ma lo sanno in pochissimi. L'IMILab KW66 è un wearable eccezionale, dotato di autonomia energetica infinita: la batteria dura fino a un mese. Ma è solo una delle peculiarità che lo rendono un device con eccellente equilibrio fra qualità e prezzo: su Amazon adesso lo prendi a 38€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: eccezionale smartwach con batteria assurda

Bello esteticamente, ha un design che non passa certo inosservato. Un classico sportivo, che puoi abbinare con successo a qualsiasi outfit tu sia solito utilizzare: darà immediatamente un tocco in più.

La cassa circolare custodisce un display a colori da quasi 1,3″. Sfruttalo per tenere sotto controllo le notifiche in arrivo: che si tratti di SMS, social, WhatsApp, promemoria di applicazioni o telefonate. Non dovrai più prendere in continuazione lo smartphone.

Perfetto per lo sport, è anche un valido assistente per la salute, grazie a funzionalità specifiche come il monitoraggio continuo del battito cardiaco.

La sua peculiarità principale però è quella di avere un'autonomia energetica praticamente infinita: la sua batteria ti garantisce fino a 30 giorni di utilizzo. Una caratteristica più unica che rara da trovare su uno smartwatch, soprattutto in questa fascia di prezzo.

Insomma, questo wearable by Xiaomi è un vero e proprio gioiellino, che adesso prendi su Amazon facendo un affare sicuro: accaparratelo a 38€ appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis. Pochi pezzi ancora disponibili.

