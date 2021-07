I purificatori d'aria sono tutti uguali? La risposta mi sembra scontata: no. Per questo, quando ho trovato Xiaomi Mi Air Purifier Pro in sconto del 70% non ho esitato: meno di 90€ per questo concentrato di tecnologia è un vero e proprio regalo.

Un regalo che ti fa l'affidabilissimo store di Gshopper, che aggiunge anche spedizioni rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo. L'unico “problema” è che all'offerta puoi accedere solo tramite codice sconto, utilizzabile pochissime volte. Il mio consiglio è quindi di approfittarne subito, facendo così: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “6A3437C858”.

Xiaomi: il top dei purificatori è in sconto del 70%

Cosa rende un prodotto per ripulire l'aria migliore di altri? Banalmente, si considera il tipo di filtro, la potenza di aspirazione e anche tutta la parte smart, qualora fosse presente. Questo gioiellino ha tutto: un filtro antibatterico (che naturalmente si può cambiare), la capacità di ripulire in poco tempo fino a 60mq di stanza e una potenza di aspirazione dell'aria che è in grado di catturare immediatamente i cattivi odori (come i residui di cucinato oppure di fumo di sigaretta).

Non manca poi tutta la parte smart: lo colleghi in WiFi a Internet e gestisci tutto tramite l'applicazione per smartphone, ma non solo. Se vuoi, puoi anche comandare il tuo gioiellino con la voce.

Oltre a questo, il modello di punta del colosso cinese è anche dotato di un display OLED che ti permetterà di leggere tutti i dati in tempo reale. Non manca nemmeno un sensore per il monitoraggio della qualità dell'aria, che ti consentirà di verificare in tempo reale il cambiamento di qualità della stessa.

Oltre a tutto questo, perché anche l'occhio vuole la sua parte, questo purificatore d'aria è anche un eccellente complemento d'arredo. Una colonnina di design bella e raffinata, che starà bene in qualsiasi ambiente deciderai di sistemarla.

Insomma, il momento di fare un vero e proprio affare, è adesso: aria sempre pulita, sanificata e priva di cattivi odori grazie a un prodotto che funziona veramente, non è solo pubblicità. Lo Xiaomi Mi Air Purifier Pro lo prendi adesso in sconto su Gshopper del 70%: mettilo subito nel carrello, attiva il codice “6A3437C858” e completa il pagamento.

Le spedizioni sono rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo: il tuo gioiellino arriverà a casa in pochissimi giorni. Ricorda: i coupon attivabili sono pochissimi, è possibile che – quando proverai ad accedere all'offerta – questa sia già terminata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

