Xiaomi ha lanciato un altro smartphone della serie Redmi Note 10 chiamato Redmi Note 10 JE. Questo telefono esclusivo per il Giappone è l'ottavo modello della gamma. Può essere considerato una versione migliorata dell'iterazione vanilla e 10T. Ha alcune caratteristiche speciali fatte apposta per il mercato giapponese, proprio come l'OPPO Reno5 A recentemente rilasciato.

Redmi Note 10 JE Specifiche e caratteristiche

Il Redmi Note 10 JE appena annunciato presenta lo stesso identico design del Redmi Note 10 5G, noto anche come Note 10T 5G. Innanzitutto, è alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 480 invece di un SoC MediaTek Dimensity 700. Inoltre, il telefono è certificato IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua, ma è supportato da una batteria più piccola da 4.800 mAh (ricarica rapida da 18 W) e non ha due altoparlanti stereo. Infine, viene fornito con un singolo slot per schede SIM ed è anche compatibile con la tecnologia delle schede IC contactless FeliCa / Osaifu-Keitai.

Oltre alle differenze sopra menzionate, il Redmi Note 10 JE non è altro che un Redmi Note 10 5G al rovescio. Quindi, sfoggia un pannello LCD perforato (centrato) da 6,5 ​​pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, rapporto di contrasto 1500:1 e frequenza di aggiornamento AdaptiveSync (30Hz, 50Hz, 60Hz, 90Hz).

Il dispositivo è dotato di 4 GB di RAM LPDDR4x e 64 GB di memoria UFS 2.2. Se necessario, gli utenti possono espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione tramite uno slot per schede MicroSD (fino a 1 TB). Per l'ottica, il telefono utilizza una tripla fotocamera da 48 MP (largo) + 2 MP (macro) + 2 MP (profondità) e una snapper selfie da 8 MP.

Sul fronte della connettività, lo smartphone supporta 5G, WiFi dual band, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS, BeiDou) USB Type-C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Ha tutti i sensori essenziali come un accelerometro, un sensore di luce ambientale, un giroscopio, un sensore di prossimità, una bussola, quello ad infrarossi e quello per le impronte digitali montato lateralmente.

Il Redmi Note 10 JE esegue MIUI 12.5 basato su Android 11. Misura 163 x 76 x 9 mm di dimensioni, pesa 200 g ed è disponibile in due colori (grigio grafite, argento cromato). Ultimo ma non meno importante, il telefono non viene spedito con un caricabatterie.

Prezzo e Disponibilità

Il Redmi Note 10 JE sarà venduto esclusivamente dagli operatori “au” e “UQ mobile” di proprietà di KDDI in Giappone. La società di telecomunicazioni deve ancora rivelare il prezzo di questo smartphone.

Ad ogni modo, secondo l'account Twitter ufficiale di Xiaomi Japan, il telefono sarà disponibile per l'acquisto dal 13 agosto.

Xiaomi

Smartphone