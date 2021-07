Secondo quanto si apprende, Xiaomi potrebbe lanciare il Mi Mix Flip, un'alternativa più economica al Galaxy Z Flip di Samsung.

Xiaomi Mi Mix Flip: cosa sappiamo?

All'inizio di quest'anno è stato presentato il Mi MIX Fold, il primo smartphone pieghevole dell'azienda che assomiglia anche al Samsung Galaxy Z Fold 2. Ora, un nuovo brevetto ha rivelato che l'OEM cinese sta lavorando su un altro dispositivo pieghevole che potrebbe essere simile al flip-phone della compagnia sudcoreana.

Secondo un rapporto di LetsGoDigital, il produttore di smartphone cinese ha brevettato un nuovo dispositivo foldable presso il CNIPA (China National Intellectual Property Office). Questo device è degno di nota, poiché a differenza di Mi MIX Fold e Galaxy Z Fold 2, sfoggia un dispositivo pieghevole a conchiglia. In altre parole, il suo design sarebbe simile a quello del Galaxy Z Flip del colosso tecnologico sudcoreano. A parte il formato a conchiglia, alcune delle sue caratteristiche di design saranno differenti e il dispositivo potrebbe anche essere più economico della controparte rivale.

Guardando le immagini del brevetto, il pieghevole è dotato di un doppio selfie shooter sul davanti. Sul retro, il dispositivo sfoggia una configurazione a tripla lente alloggiata all'interno di un modulo circolare. La parte inferiore del dispositivo dispone anche di una porta USB di tipo C per la ricarica insieme ad uno speaker stereo. Al momento, questo è ancora solo un patent, quindi dettagli più fini come prezzi e specifiche sono attualmente sconosciuti.

Nelle notizie correlate, sappiamo che la compagnia cinese presenterà il suo nuovo tablet dopo due anni di assenza dal settore: il Mi Pad 5 è prossimo all'arrivo sul mercato e, a quanto pare, sarà un device potentissimo rilasciato in due varianti e con due SoC differenti sotto la scocca.

