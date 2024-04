Xiaomi POCO X6 Pro con 12GB di RAM e 512GB a un SUPER PREZZO

Hai deciso di acquistare uno smartphone dalle ottime prestazioni e cerchi magari anche qualche sconto? Allora oggi l’hai sicuramente trovato. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi POCO X6 Pro a soli 405,16 euro, invece che 450,18 euro. Per ottenerlo a questo prezzo inserisci il codice PIT10PERTE2024 al momento del pagamento.

In questo modo puoi beneficiare di uno sconto che ti fa risparmiare 45 euro sul totale. Davvero niente male. Anche perché potrai accaparrarti uno smartphone con un rapporto qualità prezzo eccellente. Gode di un super processore, una batteria eccezionale e una capacità di memoria interna pazzesca.

Xiaomi POCO X6 Pro a prezzo mini su eBay

Xiaomi POCO X6 Pro è davvero un ottimo smartphone. Possiede potente processore Dimensity 8300-Ultra con processo di produzione TSMC a 4 nm e frequenza fino a 3,35 GHz. In questa versione viene supportato da ben 12 GB di RAM e ha una memoria interna gigantesca da 512 GB.

Il bellissimo DotDisplay AMOLED Flow da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz ti farà vivere giochi, video e immagini in modo incredibilmente reale. E poi possiede una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP e Ultra-grandangolo da 8 MP per scattare foto come un professionista senza alcuno sforzo. Pesa solo 186 grammi, ha una batteria da 5000 mAh e un caricabatterie da 67 W già incluso per la ricarica veloce.

Insomma questo smartphone è una vera potenza e oggi lo potrai avere a molto meno del suo prezzo. Quindi vai subito su eBay e acquista il tuo Xiaomi POCO X6 Pro a soli 405,16 euro, invece che 450,18 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi inserire il codice PIT10PERTE2024 al momento del pagamento. Ordinano oggi per riceverlo in pochissimi giorni a casa tua senza costi aggiuntivi.