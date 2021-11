Xiaomi POCO X3 Pro 8/256GB a 199€: il Black Friday DECOLLA

Xiaomi POCO X3 Pro, in versione con 8GB di RAM e 256GB di storage interno, è uno degli affari più pesanti dell'Amazon Black Friday. Uno smartphone top di gamma, sotto mentite spoglie: potente, bello, completo e con display da 120Hz. Completa rapidamente l'ordine e fai adesso il tuo affare. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime (provali gratis adesso, è il momento giusto se non l'hai mai fatto). Aggiornamenti in tempo reale delle migliori occasioni del venerdì nero di shopping: non perderne nemmeno uno!

Xiaomi POCO X3 Pro a prezzo pazzesco su Amazon

Un device spettacolare. Sotto la scocca, batte forte il processore Qualcomm Snapdragon 860 che – in abbinata a tata RAM e storage interno – ti permette di compiere praticamente qualsiasi azione desideri. Che si tratti di mandare messaggi su Whatsapp o di effettuare pesanti sessioni di gaming, lui sarà sempre pronto e performante.

Il display è un ampio pannello FHD da 6,67″ con refresh rate da ben 120Hz: super fluido in ogni contesto. Sul posteriore, con un comparto fotografico composto da 4 sensori, con il principale da ben 48MP: non un camera phone, ma un device che scatta bene in ogni contesto.

L'autonomia energetica è garantita dall'enorme batteria da 5160 mAh con supporto alla ricarica rapida. Insomma, a questo smartphone manca niente, nemmeno un prezzo spettacolare. Per il Black Friday Amazon, Xiaomi POCO X3 Pro 8/256Gb lo porti a casa a 199,90€ invece di 299,90€. Spedizioni rapide ie gratis, garantite dai servizi Prime.