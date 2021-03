Xiaomi POCO X3 NFC scende a prezzo eccezionale su eBay: 152€ appena per uno smartphone bello, completo e potente. Spedizioni assolutamente gratuite e promozione disponibile solo tramite uno speciale codice sconto (PIT10PERTE).

Xiaomi POCO X3 NFC: prezzo scontatissimo su eBay

Uno smartphone che colpisce per il design e stupisce per tutto quello che può fare. Sotto una scocca curata in ogni dettaglio, il processore Qualcomm Snapdragon 732, supportato da 6GB di RAM e 64GB di storage interno. Con un hardware così, è lecito parlare di gaming phone, complice anche il super refresh rate del display, che si spinge fino a 120Hz.

Sul posteriore, un comparto fotografico decisamente degno di nota: 4 sensori, con il principale da 64MP. Ciliegina sulla torta, una batteria da 5160 mAh con sistema di ricarica rapida a cavo a 33W.

Insomma, un prodotto eccezionale, che adesso porti a casa a 152€ appena da eBay. Tutto quello che devi fare per avere subito il tuo nuovo Xiaomi POCO X3 NFC è collegarti a questo indirizzo, mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “PIT10PERTE”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone