Xiaomi POCO M4 Pro è su Amazon con promo SHOCK: 6/128GB a 179€

Il nuovo e potente Xiaomi POCO M4 Pro sbarca ufficialmente su Amazon. Un concentrato di potenza e tecnologia, che – grazie alla promo lancio – porti a casa a 179,90€ appena invece di 229,99€ per l'edizione con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Vuoi ancora di più? Allora c'è il modello con 8GB di RAM e 256GB di spazio di memoria a 229,90€ invece di 279,99€. Ricordati di spuntare il coupon in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello. Non c'è preordine: spedizioni rapide, gratis e immediate.

Il periodo di disponibilità con pesante sconto durerà pochissimo: scegli il modello che preferisci e prendi adesso a meno di 200€ uno smartphone pazzesco.

Xiaomi POCO M4 Pro su Amazon: sconto lancio impressionante

Un dispositivo che attira per il design e cattura per le prestazioni. Una scheda tecnica che normalmente è impossibile da trovare a meno di 200€. Ti basti pensare che il display è un pannello AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+ e refresh rate da ben 90Hz.

Sul posteriore, c'è un comparto fotografico super completo. Tre sensori, con il principale da ben 64MP, affiancato da uno da 8MP ultragrandangolare e un ultimo dedicato alle macro. Sul frontale, la selfie camera è da 16MP.

Il processore è il potente Mediatek Helio G96, supportato da 6/8GB di RAM e 128/256GB di spazio di archiviazione. Tutta la potenza di Android, sotto l'avanzatissima interfaccia utente MIUI, senza problemi legati all'autonomia energetica. Con una batteria da 5000 mAh e un sistema di ricarica rapida da 33W non ci saranno mai problemi.

Insomma, cosa desiderare di più da uno smartphone a meno di 200€? Un vero e proprio concentrato di tecnologia, che con la promozione lancio presente su Amazon diventa irresistibile.

Xiaomi POCO M4 Pro è dotato di tutto quello che può servirti nel quotidiano dal tuo device, dalle prestazioni al design, passando per il comparto fotografico. Accaparratelo adesso, ricordando di spuntare il coupon in pagina prima di completare l'ordine:

In ogni caso, le spedizioni sono rapide e gratuite, non c'è fase di preordine. La promozione è però super limitata: durerà pochissimo.