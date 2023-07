Xiaomi POCO F5: scopri come avere questo mostro a soli 346€

Ancora una volta eBay sta mantenendo la promessa di farti risparmiare sull’acquisto dei migliori prodotti di tecnologia. Infatti, oggi hai l’occasione di acquistare il potente Xiaomi POCO F5 a un prezzo mai visto prima. Mettilo nel carrello a soli 346,50 euro, invece di 429,90 euro (prezzo di listino). Questo risparmio lo ottieni inserendo il codice PIT10PERTE2023.

Che occasione meravigliosa per aggiudicarti questo smartphone che si comporta da vero top di gamma! Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita verso tantissime destinazioni in Italia. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 115,50 euro al mese. Seleziona PayPal e in pochissimi click ottieni un mini finanziamento perfetto.

Xiaomi POCO F5: tutta la potenza che vuoi a un prezzo minuscolo

Con Xiaomi POCO F5 8GB + 256GB hai tutta la potenza che ti aspetti da uno smartphone top di gamma. Difatti il processore che trovi nella sua scocca è l’eccellente Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 che assicura performance estreme per lavoro, gioco, navigazione e multitasking. Dotato della nuova tecnologia LquidCool 2.0 la temperatura rimane sempre perfetta.

Assicurati questo POCO F5 a soli 346,50 euro, invece di 429,90 euro, inserendo il codice PIT10PERTE2023. Non ti dimenticare che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.