Xiaomi POCO F4 GT al giusto prezzo? Su eBay risparmi un SACCO

Xiaomi POCO F4 GT è un ottimo smartphone dalle prestazioni avanzate in grado di darti tante soddisfazioni durante il suo utilizzo. È l’apoteosi della potenza che strizza l’occhio al prezzo. Su eBay in questo momento fai un vero e proprio affare. Acquistalo a soli 389 euro, invece di 499,90 euro. Ottieni questo extra sconto inserendo il codice coupon XIAOMIDAYSDIC22 prima del check out.

Uno dei vantaggi di eBay è che, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate. Perciò potrai pagarlo a soli 129,66 euro al mese.

Xiaomi POCO F4 GT: tutta la potenza che vuoi a meno di quanto pensi

Dì la verità, sei rimasto sorpreso del prezzo che eBay ti ha riservato per questo Xiaomi POCO F4 GT! Tutta questa potenza in un risparmio così eccezionale. Praticamente lo stai pagando 110 euro in meno rispetto al suo reale costo. Stiamo parlando di uno smartphone Android con un display AMOLED Flat da 120Hz di refresh rate. Tutto sarà super scorrevole e senza rallentamenti.

Inoltre, il processore che muove questa super macchina è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4nm. Potrai davvero far girare qualsiasi app o gioco, anche impegnativi, senza percepire il minimo lag. E la ricarica rapida da 120W riporta i livelli della batteria al 100% in pochi minuti. Lasciati travolgere dalle prestazioni premium di questo bolide. Mettilo nel carrello a soli 389 euro con il codice XIAOMIDAYSDIC22.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.