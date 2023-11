Xiaomi POCO C65 a 129€, che SOGNO: 128GB, RAM 6GB, 5000 mAh e display 90Hz

Xiaomi POCO C65 è il classico smartphone minima spesa, massima resa. In offerta lancio puoi portare a casa la versione con ben 128GB di memoria interna a 129,99€. Lo trovi in sconto direttamente su Amazon ed è un vero peccato non approfittarne, sto andando a ruba! Per accaparrarti il dispositivo del momento semplicemente completo adesso il tuo ordine, lo ricevi in modo veloce e gratuito grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però: ne sono rimasti pochissimi!

Se vuoi contenere il budget, ma desideri uno smartphone che sia potente, questa è la scelta da fare assolutamente. Un design fresco ed elegante, ottima scheda tecnica e tutta la qualità del colosso cinese. Sotto la scocca, il potente processore MediaTek Helio G85 è supportato da un sacco di memoria RAM e da tanto spazio di archiviazione.

L’ampio display gode di refresh rate da ben 90Hz mentre l’eccezionale batteria da 5000 mAh ti permetterà di affrontare anche la più intensa giornata di utilizzo senza alcun problema. Naturalmente, non manca un ottimo sistema di ricarica rapida.

Niente è lasciato al caso, nemmeno il comparto fotografico che conta sul sensore principale da 50MP. Insomma, potrei passare dall’utilizzo di applicazioni pesanti allo scatto di meravigliose fotografie. Un dispositivo che risulta completo, al quale manca niente e che adesso puoi prendere in super promozione da Amazon. Completa al volo il tuo ordine per avere Xiaomi POCO C65 a 129,99€ nella versione con 128GB di storage interno. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai molto in fretta: le scorte sono in rapida esaurimento.

