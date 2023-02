Da Xiaomi un phon che riconosce la temperatura, OFFERTA SHOCK

Prima di tutto voglio segnalarti che questa offerta è unica perché il prezzo raggiunge il minimo storico. Per cui bisogna fare in fretta per riuscire ad avvalersene. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 a soli 53,99 euro, invece che 69,99 euro.

Questo phone è incedibile e ha delle funzioni innovative che ti permetteranno di avere i capelli, non solo asciutti in un attimo, ma anche belli e sani. È stato progettato per aiutare a mantenere i capelli lucenti e forti. Inoltre è super leggero e compatto, lo puoi portare ovunque.

Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500: il phon intelligente

Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 ha un corpo in metallo ultra leggero con un ugello magnetico che puoi ruotare a 360°. Così puoi facilmente creare lo stile che vuoi. È dotato di decine di milioni di ioni negativi che mantengono l’umidità naturale dei capelli, riducendo però l’effetto crespo. Questa tecnologia migliora la forza dei tuoi capelli e gli dona brillantezza.

Poi possiede una modalità smart di aria calda e fredda. In poche parole ha un sensore di rilevamento termico che misura con precisione la temperatura 60 volte al secondo. Così riesce a regolare il caldo e il freddo in tempo reale per evitare di surriscaldare troppo i capelli e rovinarli. Oltre a questo regola automaticamente la fuoriuscita di calore anche in base alla temperatura dell’ambiente. È dotato di 2 livelli di velocità e un LED che cambia colore in base a questo.

Crea il tuo stile unico e inimitabile in pochissimo tempo e senza sforzo. Devi fare in fretta perché le unità disponibili a questo prezzo sono poche. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 a soli 53,99 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.