Xiaomi Pad 6: le carte in regola per dominare il mercato ci sono tutte

Xiaomi ha svelato ufficialmente la sua nuova gamma di tablet: stiamo chiaramente parlando di Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro che si distinguono per specifiche tecniche all’avanguardia e prezzi molto competitivi.

Due device di fascia media che seguono le rispettive strade dei precedenti Xiaomi Pad 5 e Pad 5 Pro, lanciati nel 2021, ai quali Xiaomi si è dedicata con minuziosa cura dei dettagli. Scopriamoli insieme.

Tutte le novità di Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro

Partendo da Xiaomi Pad 6, abbiamo dimensioni di 253,95 × 165,18 × 6,51 mm e peso pari a 490 g. Troviamo a bordo un display IPS Gorilla Glass 3 da 11 pollici con una risoluzione massima di 2.880 x 1.800 pixel, refresh rate fino a 144 Hz, supporto per HDR 10 e Dolby Vision. Il tablet è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 870 con una GPU Adreno 650. Alla memoria RAM da 6 oppure 8 GB si affianca uno spazio d’archiviazione interno pari a 128 o 256 GB.

Il sistema operativo che anima Xiaomi Pad 6 è Android 13, personalizzato dalla MIUI Pad 14. Per quanto riguarda la fotografia, il tablet presenta una fotocamera posteriore da 13 MP ed una anteriore da 8 MP per videochiamate e selfie. La fruizione dell’audio è garantita da 4 speaker con supporto Dolby Atmos, 4 microfoni ed un ingresso audio USB-C. Connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (5.3 nel Pro), porta USB-C 3.2 Gen1. Per finire, batteria da 8.840 mAh con ricarica rapida a 33W.

Venendo ora a Xiaomi Pad 6 Pro, il dispositivo mantiene dimensioni e peso del modello base, oltre che lo stesso display e sistema operativo. Cambia il processore: in questo caso troviamo il chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ed una GPU Adreno next-gen, al cui supporto agiscono 8 o 12 GB di RAM ed uno storage da 128, 256 o 512 GB.

Con la fotocamera posteriore si sale fino a 50 MP, mentre nella zona frontale trova spazio un sensore da 20 MP. Nessuna differenza per quanto riguarda il sistema audio. Infine, Xiaomi Pad 6 Pro si affida ad una batteria da 8.600 mAh, con ricarica rapida a 67W. Entrambi i tablet supportano tastiera smart e stilo (acquistabili separatamente).

Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro, con relativi accessori, sono adesso disponibili in Cina ai seguenti prezzi:

Xiaomi Pad 6

6/128GB: 1.899 yuan (252 euro)

8/128GB: 1.999 yuan (265 euro)

8/256GB: 2.299 yuan (305 euro)

Xiaomi Pad 6 Pro

8/128GB: 2.399 yuan (318 euro)

8/256GB: 2.699 yuan (358 euro)

12/256GB: 2.999 yuan (398 euro)

12/512GB: 3.299 yuan (438 euro)

Tastiera smart: 599 yuan (79 euro)

Mi Inspiration Stylus: 449 yuan (59 euro)

La speranza è che entrambi i tablet Xiaomi arrivino presto anche da noi in Italia, dove siamo certi che saprebbero ben imporre la loro presenza.