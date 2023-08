Xiaomi Pad 5: i migliori accessori da acquistare

Abbiamo recentemente provato il tablet Xiaomi Pad 5. Tuttavia per rendere questo tablet completo non si possono non acquistare alcuni accessori che reputiamo indispensabili per l’utilizzo quotidiano: tastiera, pennino e custodia a flip.

Tastiera Wireless per Xiaomi Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro

La tastiera wireless è disponibile solo in nero ed è realizzata in poliuretano termoplastico (TPU). È una tastiera completa con chiusura magnetica e tasti con una corsa di 1,2 mm. Il materiale è molto piacevole al tatto, simile alla pelle anche nell’aspetto. La tastiera funge anche da supporto per il tablet e può essere utilizzata anche come custodia protettiva.

La copertura della tastiera è magnetica e poiché la superficie del tablet Xiaomi Pad 5 è in lega di alluminio, basta inserire il tablet nella tastiera in modo che il modulo della fotocamera si adatti al foro nella custodia. I magneti del tablet tengono tutto saldo, quindi non devi preoccuparti che cada.

Connessione e Funzioni della Tastiera

Il tablet si connette alla tastiera molto facilmente utilizzando tre pin nel centro della base della tastiera, che devi semplicemente collegare ai pin sul tablet. I magneti consentono un aggancio immediato. La tastiera è alimentata da questi pin del tablet, quindi non ha bisogno di alimentazione esterna e non è necessario ricaricarla.

Puoi trovare le informazioni sulla tastiera anche nelle impostazioni del tablet, nella cartella Stylus & Keyboard. Qui puoi vedere anche le scorciatoie disponibili, attivate in combinazione con un tasto speciale che sostituisce il familiare tasto Windows, posizionato tra i tasti Ctrl e Alt. Ciò ti consente di aprire rapidamente il centro di controllo, bloccare lo schermo, aprire il rullo delle notifiche o effettuare uno screenshot.

La tastiera wireless Xiaomi Pad 5 è un ottimo accessorio se scrivi spesso. Il tablet è ben supportato e sostituisce effettivamente un piccolo laptop. Quando non la usi, puoi semplicemente ribaltarla e utilizzarla solo come custodia protettiva. In questa posizione, non devi preoccuparti di premere accidentalmente i tasti, poiché la tastiera si disconnette quando ribalti il retro del tablet. Il prezzo della tastiera ora è in offerta e si tratta di un accessorio molto pratico.

Pennino

Un altro accessorio molto interessante per il tablet Xiaomi Pad 5 è il cosiddetto pennino o penna touch. Viene fornito in una piccola scatola bianca, simile alle classiche penne premium. Oltre alla penna stessa, il pacchetto contiene anche una punta di ricambio.

Il pennino ha una lunghezza di 152 mm e un peso di 12,2 g. È realizzato in plastica con una superficie nera opaca. È piacevole da tenere in mano per lungo tempo. Contiene 2 pulsanti posti uno accanto all’altro e facilmente raggiungibili dal pollice.

Il pennino si collega al tablet tramite Bluetooth. Inizialmente abbiamo avuto piccoli problemi con la connessione, quando il tablet non riusciva a individuare il pennino. Tuttavia, dopo aver tenuto premuti entrambi i pulsanti del pennino per alcuni secondi, siamo riusciti ad abbinarlo al tablet. Puoi facilmente posizionare il pennino sul bordo del tablet sotto il doppio pulsante di controllo del volume, dove si carica contemporaneamente. I magneti lo tengono in posizione.

All’interno, il pennino nasconde una batteria integrata, che secondo il produttore dovrebbe durare 8 ore di lavoro. Puoi controllare lo stato della batteria posizionando la penna sul punto di ricarica, dove il tablet mostra la percentuale attuale della batteria. 8 ore di autonomia sono realistiche, poiché la percentuale della batteria si esaurisce molto lentamente. La ricarica è veloce, quindi in 1 minuto di ricarica ottieni circa 20 minuti di utilizzo con il pennino.

Nelle impostazioni del tablet, troverai informazioni su se il pennino è collegato, oltre a una descrizione delle funzioni dei singoli pulsanti. Il pulsante inferiore serve per attivare il disegno. Se lo tieni premuto a lungo e tocchi lo schermo del tablet, si aprirà l’applicazione di note con il disegno.

Grazie ai 4096 livelli di pressione che la penna è in grado di rilevare, il disegno risulta molto accurato. Se disegni spesso o ti piace scrivere note su un tablet, il pennino ti faciliterà queste attività. Durante la scrittura o il disegno, è visibile un piccolo ritardo nelle reazioni, che tuttavia non ci ha disturbato affatto e non ha influenzato in alcun modo la funzionalità della penna.

Il secondo pulsante serve per fare uno screenshot. Anche in questo caso è necessario tener premuto il pulsante per un po’ di tempo e puoi selezionare lo spazio sullo schermo del tablet da cui desideri salvare lo screenshot.

Tuttavia, il pennino non è utilizzato solo per disegnare o scrivere note o per salvare screenshot. Puoi usarlo per qualsiasi attività con il tablet, poiché puoi svolgere tutte le attività con un solo dito.

Un piccolo inconveniente è l’impossibilità di impostare funzioni personalizzate per i pulsanti sul pennino. Tuttavia, crediamo che Xiaomi ci offrirà questa opzione in uno degli aggiornamenti del sistema del tablet.

Dove Acquistare gli Accessori per Tablet?

Puoi acquistare la tastiera wireless, il pennino e la custodia a flip su TOMTOP. Sebbene tutti questi accessori siano disponibili in un magazzino cinese, la consegna da questo venditore è incredibilmente veloce rispetto agli standard di un magazzino cinese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.