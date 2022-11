Accessori Xiaomi: offerte imperdibili su TomTop

Ci sono degli accessori per il nostri tablet che spesso non acquistiamo a causa del loro costo molto elevato. Non c’è periodo migliore, in periodo di Black Friday, per approfittare di sconti veramente irripetibili come quelli che vedremo in questo articolo. Infatti sul sito ufficiale TomTop potrete godere di importanti sconti su diversi accessori Xiaomi tra cui una penna stilo e una cover con tastiera inclusa per i modelli Mi Pad 5 / 5 Pro.

Penna stilo Xiaomi

Parliamo di un prodotto essenzialmente irrinunciabile, soprattutto per chi lavora con programmi di scrittura, disegno o ufficio. Questa penna è compatibile con lo Xiaomi Mi Pad 5 e 5 Pro, ha un sampling rate a 240 Hz e una sensitività di pressione di 4096 livelli. La penna è lunga 152 mm e pesa poco più di 12 grammi.

Tra le caratteristiche principali abbiamo il grip che assicura una presa sempre salda e una comodità senza pari nel tenerla. Gode anche del fast charging magnetico e, una volta carica, può essere utilizzata per circa 8 ore.

Il prezzo originale di questa penna è di 158,99€, ma potrete godere di uno sconto del 63% che farà abbassare il prezzo fino a soli 59,99€. Cosa aspetti?

Cover e tastiera Xiaomi

Un accessorio veramente importante, non solo per incrementare vertiginosamente la produttività, ma anche (e soprattutto) per mantenere protetto il nostro Mi Pad 5 e 5 Pro. I materiali e il design scelti assicurano un supporto stabile in ogni posizione. La tastiera è a 63 tasti, con l’apposito tasto Esc incluso per cancellare rapidamente il comando.

Il prezzo originale di questo prodotto era di 216,99€ ma potrete approfittare di uno sconto del 66% per abbattere il prezzo a soli 74,99€. Non perdere tempo,

