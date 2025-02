Xiaomi non aggiornerà più questi 9 smartphone: c'è anche Redmi Note 11

Xiaomi ha recentemente aggiornato la sua lista di dispositivi End-of-Life (EoL), segnando la fine del supporto software per diversi modelli.

Dopo aver interrotto gli aggiornamenti per le serie Xiaomi Pad 5 e Redmi Note 11 Pro nell’ottobre scorso, l’azienda ha ora esteso questa decisione ad altri smartphone, inclusi i restanti modelli della gamma Redmi Note 11 ed alcuni dispositivi dei marchi Redmi e Poco.

Stop agli aggiornamenti per questi smartphone Xiaomi

Tra i modelli da Xiaomi aggiunti alla lista EoL figurano Redmi Note 11 SE, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11, Redmi 10C, Redmi 10 2022, Poco X4 Pro 5G e Poco M4 Pro. Questi dispositivi non riceveranno più aggiornamenti della MIUI né patch di sicurezza Android, lasciando gli utenti senza il supporto necessario per mantenere i loro smartphone al sicuro e con le più recenti funzionalità.

La mossa di Xiaomi rientra nella sua politica standard sul ciclo di vita del supporto software, che prevede un periodo limitato di aggiornamenti per ogni dispositivo. Tuttavia, per gli utenti che ancora utilizzano questi modelli, la fine del supporto rappresenta un problema significativo, soprattutto in termini di sicurezza. Senza aggiornamenti regolari, i dispositivi diventano più vulnerabili a minacce informatiche e potrebbero perdere la compatibilità con nuove app e servizi.

Per coloro che non volessero rinunciare al proprio smartphone, una soluzione alternativa potrebbe essere l’installazione di ROM personalizzate basate su versioni più recenti di Android. Questa opzione, però, richiede competenze tecniche e non è esente da rischi, come la possibile perdita della garanzia o problemi di stabilità del sistema.

Xiaomi continua a monitorare e aggiornare la sua lista EoL: mentre alcuni dispositivi vengono “pensionati”, l’azienda si concentra sul supporto per i modelli più recenti. Sarebbe quindi il caso di valutare proposte più recenti, ma anche quelle di prossima uscita: a tale riguardo, vi ricordiamo che a breve verrà lanciato a livello globale il nuovissimo top di gamma del produttore, vale a dire Xiaomi 15 Ultra: potreste farci un pensierino.