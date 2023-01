Xiaomi NO IVA Week 2023: una settimana di SCONTI MATTI

Stanno letteralmente andando a ruba i prodotti hi-tech di Xiaomi in offerta sullo store ufficiale con la nuova promo NO IVA Week 2023. Perciò sbrigati se vuoi acquistare qualche offerta super interessante prima che finisca in sold out. Come il nuovissimo Redmi Note 11 Pro a soli 254 euro, invece di 329,90 euro. In pratica un extra sconto sul prezzo già in offerta.

Il processore MediaTek Helio G96 è ultra potente e garantisce ottime prestazioni anche con più app in esecuzione. Inoltre, grazie allo schermo da 6,67 pollici FHD+ AMOLED DotDisplay con refresh rate da 120Hz i contenuti sono ricchi di dettagli e tutto è decisamente più scorrevole. Non scherza nemmeno la fotocamera principale da 108MP e una batteria da 5000 mAh.

Xiaomi NO IVA Week 2023: un’ottima occasione per risparmiare

Grazie alla promo NO IVA Week 2023 hai l’occasione di acquistare molti dei prodotti Xiaomi che ami e risparmiare parecchio. Come il POCO X4 GT a soli 295 euro, anziché 379,90 euro. Ottimo prezzo per questo smartphone Android dalle prestazioni molto interessanti.

Dotato di 8GB di RAM è in grado di far girare qualsiasi app o gioco senza rallentamenti. Inoltre, i 128GB di memoria interna garantiscono uno spazio congruo per l’archiviazione. Il processore flagship MediaTek Dimensity 8100 fa il resto fornendo tanta potenza. Il DotDisplay offre una frequenza di aggiornamento da 144Hz.

Se cerchi una buona smartband allora non puoi farti sfuggire la fantastica Redmi Smart Band Pro a soli 34 euro, invece di 49,99 euro. Ricordati però che per ottenere questo prezzo speciale qui devi inserire il codice coupon “NOIVA5S” prima del check out.

Ottieni un display più grande per accedere a tutte le informazioni relative alla tua salute, forma fisica e notifiche dello smartphone. Avrai oltre 110 modalità di allenamento e fino a 14 giorni di batteria da sfruttare prima della prossima ricarica. Inoltre, i suoi sensori monitorano SpO2, frequenza cardiaca e qualità del sonno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.