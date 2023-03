Xiaomi Mix Fold3: svelata la data di debutto ufficiale

Il prossimo foldable dell’OEM cinese numero uno al mondo, Xiaomi Mix Fold 3, arriverà nel corso della seconda metà dell’anno. A dirlo ci ha pensato un noto insider del web sul portale di microblogging asiatico.

Come molti di voi sapranno, a breve ci sarà una nuova ammiraglia in casa Xiaomi; stiamo parlando del 13 Ultra, un super flagship con sensore da un pollice e un comparto fotografico cosviluppato da Leica. Unitamente a questo terminale, potrebbe giungere sul mercato internazionale anche la terza iterazione del pieghevole del marchio. Si chiamerà Mix Fold 3. Cerchiamo di fare il punto su quanto ha affermato in rete il leakster Digital Chat Station.

Xiaomi Mix Fold3: cosa sappiamo ad oggi?

Giusto per chi non lo sapesse, Xiaomi aveva svelato il Mix Fold2 nell’agosto dello scorso anno. Adesso, DGS afferma che il nuovo modello sarà molto simile al predecessore e che potrebbe giungere anch’esso in estate, verosimilmente nel mese di agosto.

Questo foldable potrebbe avere una porta USB Type-C 3.2 Arriverà con 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X e presenterà ben 512 GB di storage interno, anche se ci sarà una versione con 1 TB di spazio con memoria UFS 4.0.

Il vecchio Mix Fold2 (vecchio per modo di dire, ovviamente) ha un pannello pieghevole da 8,2 pollici AMOLED con risoluzione di 2160 x 1920 pixel, refresh rate da 120 Hz e tecnologie all’avanguardia. Posteriormente invece, c’è uno schermo AMOLED da 6,56 pollici da 2520 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 8+ Gen 1 e una batteria da 4500 mAh. Il nuovo prodotto potrebbe avere lo Snapdragon 8 Gen 2 con una cella da 5000 mAh.

