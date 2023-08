Xiaomi Mix Fold3: rivelati nuovi particolari del foldable in arrivo

In queste ore sono trapelati in rete i dettagli dello schermo e della batteria del prossimo foldable di casa Xiaomi; si chiamerà Mix Fold3 ed è un prodotto molto atteso dai fan. Sappiamo che verrà annunciato domani lunedì 14 agosto in Cina durante il grande evento della compagnia e insieme ad altri terminali degni di nota (fra tutti, lo Xiaomi Pad 6 Max). Il pieghevole di terza generazione sarà eccezionale; scopriamo in anteprima quali saranno le sue caratteristiche.

Xiaomi Mix Fold3: tutte le presunte specifiche tecniche

La compagnia ha rivelato che lo smartphone Mix Fold3 presenterà uno schermo pieghevole interno da 8,03 pollici AMOLED con risoluzione 2K, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 2600 nit. Sarà il più luminoso al mondo, dunque. Il fondatore e CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha rivelato anche che avrà una batteria in grado di far durare lo schermo ben 8 ore e 20 minuti con una singola carica. Si parla del 52% in più rispetto al passato. In poche parole, secondo l’azienda, avrà un’autonomia di circa un giorno e mezzo con uso intensivo. Il merito è da ricerca nella cella energetica doppia e nel chip Xiaomi Surge. Non sappiamo però la dimensione; ipotizziamo un 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo da 67W e wireless da 50W.

Sarà il primo foldable di Xiaomi a disporrà di quattro sensori con software di Leica e la main camera sarà una lente da 50 Megapixel (Sony IMX989 o IMX800). Presente anche un obiettivo periscopico. Voi cosa ne pensate? Nelle notizie correlate vi segnaliamo un’interessante offerta: Xiaomi 13 si trova in sconto a soli 799,00€ su Amazon e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del dispositivo. Se interessati, fate presto; potrebbero terminare le scorte o peggio, la promozione potrebbe finire a momenti. Siate veloci, dunque.

