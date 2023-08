Xiaomi Pad 6 Max: debutto ufficiale a breve, ecco come sarà

Ci siamo: il debutto del nuovo tablet di punta di casa Xiaomi, il Pad 6 Max, è dietro l’angolo. La compagnia cinese svelerà l’atteso device il 14 agosto. Grazie ad un leak emerso in rete possiamo scoprire come sarà fatto il dispositivo. Facciamo insieme un piccolo “recap” delle indiscrezioni.

Pochi giorni fa un dirigente di Xiaomi ha confermato che il nuovo grande evento della compagnia si terrà il prossimo 14 agosto in Cina. All’interno dello show di lancio conosceremo tanti nuovi device; partiremo con il foldable Mix Fold 3, ma non solo. Verrà annunciato anche un Redmi K60 Ultra, il Redmi Pad SE e il protagonista di questo articolo, lo Xiaomi Pad 6 Max. Intanto, visto che non sappiamo quando arriverà da noi, vi consigliamo lo Xiaomi Pad 6 da Amazon a soli 397,90€, spese di spedizione incluse.

Xiaomi Pad 6 Max: le specifiche

Questo dispositivo sfiderà apertamente l’ammiraglia del settore, il Galaxy Tab S9 Ultra di Samsung. Sarà infatti un prodotto da ben 14 pollici super risoluto, con specifiche al top e un design accattivante. Tuttavia, potrebbe essere molto più economico del rivale; di fatto, avrà un costo più contenuto, secondo quanto si legge. Esteticamente però, richiamerà il Pad 6 Pro e avrà le caratteristiche molto simili. La batteria sarà invece, più grande. Ipotizziamo che verrà commercializzato con una cover tastiera per espandere le potenzialità del gadget stesso.

Andando nei dettagli, prevediamo che il Pad 6 Max sfoggerà uno schermo LCD da ben 14 pollici con risoluzione 2,8K con refresh rate di 144 Hz al seguito. Non mancherà una batteria capiente con capacità di ricarica da ben 67W. Sconosciuta la dimensione della cella del device. Sotto la scocca sarà presente un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da 12 GB di RAM. Lo riporta un dato emerso dal sito di Geekbench. Lo storage invece, sarà da ben 512 GB. La main camera sarà un’ottica da 50 megapixel con sensore per la profondità da 2 Megapixel. La selfiecam per le videocall invece, sarà da 20 Mega.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.