Xiaomi MIX Fold 2 è ufficiale: fotocamere Leica e ultrasottile, i dettagli

Dopo settimane di indiscrezioni, Xiaomi ha presentato ufficialmente MIX Fold 2, il suo nuovo smartphone pieghevole che punta a sorprendere la categoria di appartenenza.

Il comunicato stampa diffuso dal produttore cinese fa il punto sullo spessore della scocca: solo 5.4mm da aperto e 11.2mm da chiuso, definito come il più sottile rispetto altri dispositivi pieghevoli. Per ottenere questo risultato, Xiaomi si è concentrata sul perfezionamento della cerniera, chiamata adesso “Micro Water Drop“: più stretta, insieme al nuovo display flessibile, permette di ridurre la visibilità della piega.

Xiaomi MIX Fold 2: caratteristiche tecniche, prezzo e data di uscita

Xiaomi MIX Fold 2 si presenta con un display interno OLED Samsung ECO2 da 2160×1914 pixel, con diagonale da 8.02 pollici, frequenza di aggiornamento massima a 120Hz variabile, luminosità 1000nit, certificazione Dolby Vision e HDR10+. Il pannello esterno ha una diagonale da 6.56 pollici, è di tipo OLED, tecnologia Samsung, frequenza a 120Hz, luminosità 1000 nit e rivestimento Corning Gorilla Glass Victus.

Grande attenzione è stata rivolta anche alla fotocamera posteriore con un sensore da 50 megapixel, stabilizzazione ottica, ultragrandangolo da 13 megapixel e un teleobiettivo 2X da 8. L’obiettivo frontale ha invece una risoluzione di 20 megapixel. Importante è la certificazione Leica, con modalità di scatto esclusive come Leica Authentic e Leica Vibrant.

Il resto delle specifiche tecniche include un processore Snapdragon 8+ Gen 1, batteria da 4500mAh con velocità di ricarica da 67W, supporto dualSIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 e NFC. Xiaomi MI Fold 2 è disponibile in Cina per il pre-order ad un prezzo di partenza di circa 1290 euro per la versione da 12+256GB.