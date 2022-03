MIUI 13.5: Xiaomi non aggiornerà questi smartphone

A distanza di pochi giorni dalla presentazione dei tanto attesi smartphone di fascia alta Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X, in queste ore è stata pubblicata in rete la lista parziale e non definita degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che molto probabilmente non riceveranno l'aggiornamento alla MIUI 13.5 basata su Android 11.

In sostanza si tratta degli smartphone che hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 11 e che quindi molto probabilmente non rientrano ormai più all'interno del programma di supporto software offerto dal colosso cinese.

Xiaomi non aggiornerà questi smartphone alla MIUI 13.5

Ecco la lista parziale e non definita degli smartphone di Xiaomi che non riceveranno l'aggiornamento alla MIUI 13.5:

Xiaomi Mi 9;

Xiaomi Mi 9SE;

Xiaomi 9 Lite;

Xiaomi 9 Pro;

Xiaomi Mi 9T;

Xiaomi Mi 9T Pro;

Xiaomi Mi CC9;

Xiaomi Mi CC9 Meitu;

Redmi K20;

Redmi K20 Pro;

Redmi K20 Pro Premium;

Redmi Note 8;

Redmi Note 8T;

Redmi Note 8 Pro;

Redmi 9A;

Redmi 9AT;

Redmi 9i;

Redmi 9C;

POCO C3;

POCO C31.

Sebbene lo stop al supporto ufficiale da parte del team di sviluppo della MIUI implichi per molti la necessità di guardarsi attorno alla ricerca di un degno sostituto, in realtà vi ricordiamo che il mondo del modding è sempre a disposizione per chi ha la volontà di “sporcarsi” un po' le mani installando custom ROM come ad esempio l'ottima LineageOS.

In questo caso affidarsi agli sviluppatori indipendenti e alla community del modding riesce a garantire numerosi anni di supporto per tutti quegli smartphone che invece si sono visti sbattere la porta in faccia dal team ufficiale: il forum di XDA, ad esempio, è ricco di custom ROM di tutti i generi per ognuno degli smartphone elencati poco più su.

Vi consigliamo di farvi un giro e di testare alcune delle custom ROM prima di decidere se è arrivato il caso di voltare pagina e acquistare un nuovo device.