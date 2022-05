Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro: stop ai problemi di connessione, 15 €

Sono in molti ad avere un problema più comune di quanto si possa pensare. Esistono punti della casa dove non arriva la connessione WiFi. Il range di azione del modem, se pur importante, spesso non soddisfa le esigenze di tutti. Ecco perché a risolvere il problema c’è Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro.

Mettilo nel carrello a soli 14,99 euro, invece di 19,99 euro. Lo trovi in offerta disponibile sul sito di eBay, il colosso dello shopping online. Questo prodotto è estremamente furbo e tutti dovrebbero averne almeno uno in casa quando gli spazi sono grandi.

Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro risolve molti problemi sulla portata della copertura di rete del vostro WiFi. Pensiamo alle telecamere di sicurezza che richiedono una connessione internet così da poter vedere cosa succede fuori casa nostra anche quando non ci siamo. Che dire dei citofoni WiFi che ci permettono di rispondere anche quando siamo al lavoro.

Magari vorremmo collegare Amazon Alexa in giardino, visto l’arrivo dell’estate, per ascoltare un po’ di musica rilassati mentre guardiamo le stelle o durante una piacevole cena tra amici. Il problema è che spesso la potenza del segnale del modem non raggiunge al meglio queste zone della casa.

Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro è la soluzione a pochi euro

Per questo e per tutti i problemi di copertura della rete internet di casa c’è Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro. Questo ripetitore WiFi wireless costa solo 14,99 euro ed è capace di estendere il segnale WiFi in ogni angolo della casa.

Si tratta di un ripetitore molto discreto e simpatico nel design che, grazie alle sue due potenti antenne esterne direzionabili, distribuisce in modo uniforme la connessione internet WiFi in tutta la casa, soprattutto nelle zone in cui c’è assenza di segnale.

Basta solo collegarlo a una comune presa di corrente, configurarlo con la sua app dedicata e il gioco è fatto. Avrete una connessione internet WiFi in tutta la vostra casa. Ovunque il segnale sarà potente come avere il modem in quella stanza o nel giardino.

Approfitta di questo prezzo super conveniente offerto da eBay. Migliora la tua qualità di vita e rimani sempre connesso acquistando l’intelligente Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro a soli 14,99 euro, invece di 19,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.