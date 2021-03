Lo Xiaomi Mi Watch è in offerta su Amazon a 93€, per accedere all’offerta occorre collegarsi a questa pagina, procedere all’acquisto del prodotto e al momento del pagamento digitare il seguente codice promozionale nella sezione “Buono regalo o codice promozionale“:

Lo smartwatch del brand cinese è dotato di una cassa circolare in policarbonato ben costruita e la finitura opaca contribuisce ad un impatto estetico degno di nota. Lungo il bordo destro troviamo gli unici 2 tasti per navigare tra i menù, il pulsante in alto con la scritta Home apre l’elenco delle applicazioni, mentre quello in basso Sport apre le 117 modalità disponibili dedicate al fitness.

Il Mi Watch è resistente all’acqua fino a 5 atmosfere e 50m di profondità, merito dell’ottima qualità costruttiva. Il display da 1.39 pollici AMOLED è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3 e supporta la modalità Always-On che permette di scegliere un quadrante secondario a basso consumo, per mostrare l’ora e le notifiche anche in standby.

Grazie ai sensori integrati Mi Watch monitora il battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue via SpO2. Inoltre c’è la possibilità di misurare lo stress e controllare la qualità del sonno.

All’interno dell’applicazione è presente una sezione dedicata alle watch faces, con una lunga lista di quadranti analogici e digitali tra cui scegliere per personalizzare l’aspetto dell’orologio.

