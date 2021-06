Xiaomi Mi Watch Lite, con supporto al GPS, in sconto a 49€ è l'occasione d'oro che cercavi per avere il uno smartwatch completo, potente ed a prezzo bassissimo. Essendo venduto e spedito direttamente da Amazon (nel momento in cui te ne racconto) avrai a disposizione spedizioni rapide, gratis e una marea di supporto aggiuntivo. Pochissimi pezzi acquistabili.

Xiaomi Mi Watch Lite: l'occasione è adesso

Un vero e proprio PC da polso, ricco di funzionalità: sarà impossibile non sfruttarlo per mille operazioni, ogni giorno. Immagina di leggere tutte le notifiche, gli avvisi delle telefonate e i promemoria delle applicazioni, senza dover prendere lo smartphone. Leggerai tutto in modo chiaro sull'ampio display squadrato da 1,4″, ben protetto da vetro 2,5D.

Tutto qui? Certo che no, questo smartwatch ha una vocazione per lo sport assurda. Scegli il tuo workout e parti. Misura tutto con estrema precisione grazie alla presenza del GPS integrato e poi scarica i dati all'interno dell'applicazione, sviluppata in modo eccezionale e con un sacco di funzionalità.

E alla fine, manca qualcosa, lo so. In realtà non manca, c'è: Xiaomi Mi Watch Lite GPS è un vero e proprio monitor per la salute, grazie funzionalità dedicate.

Insomma, se a tutto questo aggiungi tutta la qualità garantita dal colosso cinese, c'è poco da avere dubbi: a 49,99€ non puoi trovare di meglio e devi essere veloce ad approfittarne perché il prezzo standard è di 69,99€.

Le spedizioni, come anticipato, sono garantite dai servizi Prime: rapide e gratis! Non perdere questa e altre super occasioni: le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

