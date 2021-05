Xiaomi Mi Watch Lite è in promozione su Amazon a soli 59,99€. Il piccolo ribasso del 14% produce uno sconto di 10,00€ che rende l'acquisto più conveniente.

Uno smartwatch degno di sé: Xiaomi Mi Watch Lite

Semplice e lineare, Xiaomi Mi Watch Lite si presenta come uno smartwatch casual e che si adatta sia ai polsi maschili che femminili. In questa sua colorazione Blu Navy acquista un tocco di eleganza in più.

La cassa montata è di forma quadrata e racchiude al suo interno un display LCD TFT da 1,4 pollici. Grazie a questa sua ampiezza la lettura delle informazioni è resa semplice e alla portata di tutti. Inoltre i quadranti sono personalizzabili grazie a più di 1000 combinazioni diverse.

Dal punto di vista del benessere, l'orologio è dotato di diversi sensori. Ovviamente non mancano la rilevazione della frequenza cardiaca 24 su 24, il monitoraggio del sonno e della respirazione.

Il lato fiteness è arricchito da ben 11 modalità di allenamento preinstallate. Queste variano dalla corsa outdoor alle attività a corpo libero e fino alla cyclette. Sono presenti anche le rilevazioni standard che riguardando le distanze percorse e le calorie bruciate.

L'impermeabilità fino a 50 metri consente di utilizzare lo smartwatch anche in quelli che sono gli sport acquatici come il nuoto. Le rilevazioni, infine, sono rese accurate da un doppio sistema di tracciamento GPS+Glonass.

Per quanto riguarda l'autonomia, infine, questa si assesta a circa 9 giorni con un utilizzo standard.

Xiaomi Mi Watch Lite è acquistabile su Amazon a soli 59,99€ nella sua colorazione Blu Navy. Ordinalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Per i clienti sprovvisti, invece, la spedizione è gratuita ma effettuata in tempi standard.

