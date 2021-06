Xiaomi Mi Watch tocca su Amazon un prezzo impressionante: ora questo gioiellino è possibile portarlo a casa a 99,90€ con spedizioni rapide e gratis, ma solo per pochissimo. Perché lui? Semplicemente, perché un wearable top di gamma, rifinito e con GPS, a questo prezzo non si trova facilmente. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Come fare per approfittarne? Concludi il tuo ordine adesso, prima che l'offerta finisca.

Xiaomi Mi Watch in sconto assurdo su Amazon

Bello, elegante e di design. Questo gioiellino del colosso cinese di rivali ne ha poco, quando è in sconto ne ha nessuno. Una cassa rotonda, che accoglie un display HD dove potrai trovare facilmente tutte le informazioni che ti servono: dalle notifiche, ai risultati del tuo allenamento.

E proprio lo sport è uno dei suoi punti di forza maggiori. Il dispositivo supporta ben 117 tipi di workout differenti: quello che ami di più c'è sicuramente! E non dimenticare: il GPS integrato lo rende perfetto per allenarsi senza dover necessariamente avere lo smartphone con sé: il tuo tragitto sarà precisissimo comunque.

Ovviamente, come trascurare il fatto che Xiaomi Mi Watch sia anche un valido alleato per la salute? Tieni i parametri più importanti sotto controllo, dal battito cardiaco allo stress, ci pensa lui a prendersi cura di te!

Infine, forse è anche banale sottolinearlo, il gioiellino del colosso cinese è perfetto per la gestione dal polso delle notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth: SMS, promemoria, sveglie, telefonate. Non importa quale sia l'avviso, lo riceverai in tempo reale e potrai decidere quanto è importante.

Il momento di fare un affare, portando a casa questo eccellente wearable a un prezzo assurdo da Amazon: accaparratelo ora a 99,90€ e metti al polso uno smartwatch top di gamma, completo di qualsiasi feature tu possa desiderare. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

