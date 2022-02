Xiaomi Mi TV Stick e Mi Box sono le due bombe eBay: sfrutta il COUPON

“SMARTHOME22” è il nuovo codice coupon offerto da eBay per scontare fino a un massimo di 100 euro il tuo ordine. Potrai utilizzarlo per 3 volte così da risparmiare ben 300 euro. Sfruttalo per acquistare le due bombe Xiaomi che trasformeranno il tuo vecchio televisore in una meravigliosa e praticissima smart TV.

Stiamo parlando dell'eccezionale Xiaomi Mi Box tua a soli 55,35 euro, invece di 61,50 (prezzo dell'inserzione 100 euro). Goditi il massimo della tecnologia che puoi scegliere di portare sempre con te acquistando la super portatile Xiaomi Mi TV Stick tua a soli 40 euro, invece di 44,50 euro.

Cogli al volo questa opportunità e dì addio alla preoccupazione del nuovo digitale terrestre. Con questi due dispositivi avrai accesso a tantissimi contenuti, compresi i tuoi preferiti. Potrai accedere a film e serie TV comodamente da un unico telecomando collegandoti al tuo abbonamento streaming on demand. Xiaomi Mi Box e Xiaomi Mi TV Stick sono compatibili a tutte le app di intrattenimento quali Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Infinity, NOW TV e tante altre.

Supera ogni limite e goditi la tua nuova smart TV ovunque tu vada. Ti basterà solo uno schermo, una connessione internet e, ovviamente, la tua Mi Box o Mi TV Stick. Scopriamo nei dettagli questi due portenti di tecnologia e praticità.

Xiaomi Mi TV Stick

Xiaomi Mi TV Stick è la scelta furba per chi vuole trasformare il proprio televisore in una pratica smart TV senza troppo ingombro. Alla vista sembra una semplice pennetta USB, ma una volta collegata a qualsiasi schermo e a una rete internet WiFi mostrerà tutta la sua forza. Leggera e portatile, pesa meno di 30 grammi, offre il tuo streaming a portata di mano.

Collegala a qualsiasi TV, monitor o proiettore con una porta HDM e trasformalo in un centro di intrattenimento cinematografico. Dimenticati dei fastidiosi cavi e portala sempre con te! Grazie al telecomando Bluetooth potrai gestirla con estrema facilità anche se non sei direttamente rivolto verso lo schermo.

Goditi il massimo del divertimento e acquista Xiaomi Mi TV Stick a soli 40 euro, invece di 44,50 euro. Ma ricorda di inserire il codice coupon di eBay “SMARTHOME22” al check out prima di confermare l'ordine.

Mi Box

Con Xiaomi Mi Box potrai godere con la massima qualità possibile tutti i tuoi contenuti preferiti. Collegala a un televisore o a un monitor e comincia a sperimentare il cinema direttamente da casa tua. Supporta la tecnologia 4K e il suo design premiato con il Red Dot e il Good Design la rendono un complemento d'arredo prezioso e ricercato.

Con questa Android TV potrai scegliere di vedere ciò che vuoi grazie alla sua estrema compatibilità a tutte le app messe a disposizione dai più famosi servizi di streaming on demand. Scegli il meglio e acquista oggi stesso Xiaomi Mi Box a soli 55,35 euro, invece di 61,50 (prezzo dell'inserzione 100 euro), applicando il 10% di sconto regalato dal fantastico codice coupon di eBay “SMARTHOME22“.