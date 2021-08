Hai già una bella televisione, ma la parte smart non c'è o fa pena: capisco il sentimento. Con Xiaomi Mi TV Stick porti a casa il miglior sistema di intrattenimento multimediale compatto e il bello è che lo paghi pochissimo.

Su eBay lo prendi a 33€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis e veloci. In rapidissimo esaurimento, completa l'ordine al volo, prima che i pochi pezzi rimasti finiscano: mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci lo speciale codice “MIDAYSAGO21”.

Xiaomi Mi TV Stick: smart TV a prezzo regalo

Perché lui? Due motivi fondamentali. Il primo è che a bordo di quello che, alla fine, è un mini PC c'è Android TV. Si tratta del sistema operativo per televisioni intelligenti più apprezzato in assoluto. Una versione originale, con interfaccia utente ben ottimizzata e intuitiva: diffida dei box TV che millantano Android, la versione originale è un mondo a parte.

Il secondo motivo è la qualità che Xiaomi garantisce ai suoi prodotti. Sono eccezionali, a partire dalla qualità costruttivo. Questo gioiellino è ultra compatto, oltre che facile da usare: lo colleghi alla porta HDMI della TV, prendi il telecomando e sei pronto a immergerti in un mondo che non ti aspetti.



Guarda on demand i contenuti delle piattaforme che più ami, come Netflix, Disney+, Discovery+, DAZN e tutti gli altri (ovviamente dovrai essere abbonato). Se lo desideri, scarica giochi e applicazioni dallo store ufficiale oppure apri il browser Web e naviga su Internet.

Infine, sfrutta al telecomando in dotazione per impartire comandi sfruttando la voce: basterà premere un tasto e parlare, il microfono integrato capterà il tuo comando e lo trasformerà in un output operativo (che può essere quello di aprire un'applicazione oppure ottenere informazioni o ancora gestire la casa smart).

Tutto questo, e molto di più, è Xiaomi Mi TV Stick e ora puoi averlo a un prezzo che è assurdo da eBay: mettilo nel carrello e – prima di pagare – ricordati di inserire lo speciale codice sconto “MIDAYSAGO21”. Pochi pezzi ancora a disposizione. Spedizioni rapide e gratis.

