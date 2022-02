Xiaomi Mi TV Stick a 29€: SMART TV Android e trucco digitale terrestre

Se Xiaomi Mi TV Stick è in sconto sotto i 30€, è un peccato non approfittarne. Perché? Beh, si tratta di una chivetta portentosa, che integra immediatamente sul tuo televisore il sistema operativo Android TV. Una marea di possibilità a disposizione: applicazioni, giochi, contenuti video e audio on demand, direttamente dalle tue piattaforme preferite e non solo. Puoi navigare su Internet e sfruttare l'assistente vocale di Google, direttamente dal telecomando.

Oltre a questo, un prodotto come questo ti consente di ovviare al problema momentaneo della cattiva visione dei tuoi canali preferiti, proprio a seguito del passaggio al nuovo digitale terrestre. Come? Te lo spiego a brevissimo!

Intanto, non dimenticare che si tratta di una promozione super momentaneamente, disponibile esclusivamente su eBay. Per approfittarne, e portare casa questo gioiellino a 29€ circa appena, basta mettere il dispositivo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “PIT10EUROFF2022”.

Il device arriverà a casa con spedizioni rapide e gratuite, in una manciata di giorni. A quel punto, potrai scoprire tutto quello che ha da offrirti. La presenza di Android TV la rende una delle chiavetta smart più interessanti in assoluto.

A portata di telecomando, avrai tantissime possibilità. Del resto, dallo store di applicazioni potrai scaricare le applicazioni che ti interessano, ma anche i giochi e le app di Netflix, DAZN, Prime Video e di tutte le piattaforme di contenuti in streaming e on demand che più ti piacciono.

Come anticipato, con una piccola astuzia, puoi sfruttarla anche come aiuto nei momenti di difficoltà dovuti al passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2. Infatti, è bene ricordare che moltissimi canali TV trasmettono anche online, tramite apposite applicazioni o direttamente su browser Web.

Niente di più semplice, quindi: scarichi il software o ti colleghi al sito ufficiale del canale che vuoi vedere e lasci che il flusso passi da Internet. In questo modo, ti garantisci qualità eccezionale, senza blocchi o interruzioni. Un esempio su tutti? L'eccezionale app di Rai Play, con tutto il palinsesto in diretta, streaming oppure on demand.

Insomma, con Xiaomi Mi TV Stick attinia subito un'ottima smart TV e non solo. A questo prezzo è un autentico affare. Approfittane subito su eBay: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “PIT10EUROFF2022”. Le spedizioni sono veloci e gratis, ma la disponibilità limitata.